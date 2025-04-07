Москва, 7 апреля, 2025, 07:18 — ИА Регнум. Грузовая «Газель» на скорости влетела в подземный переход в метро «Парк Победы» на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом 7 апреля сообщает «РИА Новости».

ДТП произошло утром по направлению в Московскую область. Уточняется, что автомобиль получил сильные повреждения, кузов смяло и снесло потолком перехода. Водителю удалось покинуть автомобиль самостоятельно, пассажира зажало в кабине.

Очевидцы пытаются помочь пассажиру. Обстоятельства и причины ДТП на данный момент неизвестны.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ДТП произошло вечером 31 марта. Машина Volkswagen рухнула с парковки на Крылатской улице в Москве, после чего загорелась. Отмечается, что женщина, которая находилась за рулем автомобиля, погибла на месте. Машина выгорела полностью.

Предполагается, что женщина, которая была за рулем автомобиля, упавшего с пятого этажа паркинга на западе Москвы, могла перепутать педали газа и тормоза.