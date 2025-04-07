Москва, 7 апреля, 2025, 07:12 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 19 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом утром 7 апреля проинформировали в Министерстве обороны РФ.

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«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Там уточнили, что 13 БПЛА были уничтожены над акваторией Азовского моря, четыре беспилотника — над Краснодарским краем и по одному — над Брянской областью и Крымом.

Как передавало ИА Регнум, ночь в Краснодарском крае объявляли опасность атаки украинских беспилотников. Региональные власти не сообщали о последствиях атаки.

В ночь на 6 апреля средства ПВО армии России нейтрализовали 11 украинских БПЛА. Восемь дронов из этого числа сбили в небе над Ростовской областью, два над Курской и еще один — над Белгородской.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что в результате атаки никто не пострадал.