Нью-Йорк, США, 7 апреля, 2025, 06:59 — ИА Регнум. В США около 79% сторонников Республиканской партии не поддерживают финансовую помощь киевскому режиму со стороны Вашингтона. Это следует из результатов соцопроса, проведенного по заказу газеты The Wall Street Journal (WSJ).

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка оружия НАТО киевскому террористическому режиму

При этом поддерживать режим на Украине согласны 83% сторонников Демпартии США, следует из опроса. Кроме того, 81% республиканцев поддержали идею о необходимости прекратить финансовую помощь на обеспечение безопасности союзников США. Противоположной точки зрения придерживаются 83% демократов.

Вместе с этим 77% республиканцев выразили поддержку тарифной политике президента США Дональда Трампа, в то время как 93% сторонников Демпартии считают, что пошлины лишь навредят стране.

Опрос проводился по заказу газеты с с 27 марта по 1 апреля среди 1,5 тыс. респондентов. Вопросы задавались по телефону, в онлайн-формате и с помощью смс.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 18 марта в ходе беседы с Трампом назвал ключевым условием для мирного урегулирования конфликта на Украине прекращение иностранной военной помощи киевскому режиму. Поставки оружия также нужно прекратить, чтобы не допустить эскалации конфликта, отметил он.

Путин ранее неоднократно указывал на то, что никакие западные вооружения не способны изменить ход спецоперации на Украине. Российский лидер подчеркивал, что поставки оружия Киеву только подтверждают участие стран НАТО в украинском конфликте.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 марта назвал остановку поставки американских вооружений Украине наилучшим вкладом США в достижение мира.