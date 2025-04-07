Москва, 7 апреля, 2025, 06:47 — ИА Регнум. Институт уполномоченного по защите животных предложил создать первый зампред комитета Государственной думы по контролю Дмитрий Гусев. Об этом 7 апреля сообщает «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Бездомные собаки

«Уполномоченный нужен, чтобы заработала схема: чипирование домашних собак, учет, штрафы для хозяев, если их питомцы натворили дел. (…) Если всё получится, улицы станут безопаснее, а собаки — под присмотром», — пояснил депутат.

Депутат направил готовый законопроект в правительство. В документе поясняется, что назначенный на должность омбудсмена по защите животных должен будет контролировать соблюдение законов об ответственном обращении с животными. Кроме того, омбудсмену надлежит следить за работой органов власти, ветеринарных служб и других организаций.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Общественная палата (ОП) РФ не поддержала законопроект, призванный защитить россиян от нападений бездомных животных, так как, по данным экспертов, большая часть таких случаев происходит с животными, у которых есть владельцы.

28 февраля в Госдуму внесли законопроект, предлагающий исключить из закона норму, когда бездомное животное после отлова, вакцинации и стерилизации выпускают обратно на улицу. Группа депутатов предложила вместо этого дать региональным властям полномочия устанавливать предельный срок содержания таких животных в приютах и по его истечении — усыплять их.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 4 марта раскритиковал депутатов, которые выступили против законопроекта о защите людей от бездомных животных, и призвал их не «уходить в рассуждение». Он также указал на важность принятия решения по законопроекту.

Государственная дума 18 марта отметила неисполнение поручений президента РФ Владимира Путина по бездомным животным. Депутаты также запросили у правительства информацию о позиции по текущей ситуации и предложения по решению проблем с животными.