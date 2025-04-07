Сеул, 7 апреля, 2025, 06:23 — ИА Регнум. Власти Республики Корея намерены назначить дату внеочередных президентских выборов. Об этом 6 апреля сообщило агентство Yonhap.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Как рассказали агентству источники в правительстве страны, вопрос о проведении выборов поднимут 8 апреля на плановом заседании кабинета министров.

«Нет четких юридических норм, которые говорят о необходимости проведения заседания кабинета министров для определения даты выборов. Но поскольку это важный пункт, который потребует назначения временного выходного в день голосования, этот вопрос будет обсуждаться на заседании кабинета министров», — пояснил источник.

«При этом агентство напоминает, что согласно конституции Южной Кореи и закону о выборах государственных служащих, президентские выборы надлежит провести в течение 60 дней со дня, следующего за днем ​​утверждения Конституционным судом импичмента президента. При этом исполняющий обязанности президента Республики Корея премьер-министр Хан Док Су должен установить дату в течение 10 дней с момента отстранения президента — до 14 апреля.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 4 апреля Конституционный суд Республики Корея утвердил импичмент президентуЮн Сок Ёлю. Единогласное решение вынесено спустя более трех месяцев после того, как контролируемая оппозицией Национальная ассамблея (парламент страны) проголосовала за импичмент президента.

Теперь в стране должны пройти общенациональные выборы президента. По данным AP, опросы показывают, что Ли Чжэ Мён, лидер главной либеральной оппозиционной Демократической партии, является фаворитом на пост следующего президента страны.

в начале декабря 2024 года Юн Сок Ёль ввёл в Южной Корее военное положение якобы для искоренения ориентированных на КНДР сил и защиты свободного конституционного порядка. По его утверждению, оппозиция вела антигосударственную деятельность и занималась подготовкой мятежа.

Позднее, 14 декабря, парламент Южной Кореи большинством голосов вынес импичмент Юн Сок Ёлю. А 31 декабря суд в Сеуле выдал ордер на арест главы государства. Также был санкционирован обыск резиденции, однако сотрудники службы безопасности президента не пропускали следователей.

18 января суд в Сеуле отправил президента Южной Кореи под арест по уголовному делу о мятеже. Такое решение было принято из-за того, что судьи сочли возможным уничтожение улик обвиняемым в случае, если он останется на свободе.

Позднее в этот же день участники акции в поддержку Юн Сок Ёля учинили погром в суде и угрожали сотрудникам Управления по борьбе с коррупцией, задержавшим главу республики. На митинг к зданию суда пришли порядка 44 тыс. человек.