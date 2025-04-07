Владивосток, 7 апреля, 2025, 06:23 — ИА Регнум. В заливе Петра Великого военные Тихоокеанского флота (ТОФ) при поддержке ветеранских организаций обнаружили затонувшую в 1941 году подводную лодку типа "Малютка". Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба флота.

Подводная лодка «Малютка»

"В заливе Петра Великого в результате длительных поисков силами ТОФ при активной поддержке ветеранских организаций моряков-подводников обнаружена затонувшая в годы Великой Отечественной войны подводная лодка типа "Малютка"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обнаруженная субмарина, предварительно является подводной лодкой "М-49" Тихоокеанского флота, которая затонула 16 августа 1941 года. Тогда погибли весь экипаж - 22 человека. Помимо субмарины "М-49" , в заливе Петра Великого затонула и подлодка типа "М-63". Поиски лодок начались 20 лет назад с помощью научно-исследовательское парусного судна "Искра", гидрографического судна "Вице-адмирал Воронцов" и других судов флота.

Определить тип подлодки смогло судно "Игорь Белоусов", моряки которого при помощи подводных телеуправляемых аппаратов измерили форму и параметры субмарины, придя к выводу, что обнаруженная лодка является "Малюткой".

Субмарины затонули в августе 1941 при выполнении боевого задания. Название они получили из-за компактного размера, который позволял перевозить их по железной дороге без полной разборки.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Германии 47-летний историк Мирко Кюн заявил, что обнаружил засекреченный ангар для самолётов, который был построен нацистами с использованием труда военнопленных. Отмечалось, что длина обнаруженного ангара составляет 200 метров, ширина — 25 метров, а высота — не менее пяти метров. По словам Кюна, в ангаре можно было бы разместить около 10 самолётов с обеспечением защиты от бомб. Входы в предполагаемое здание ангара историк идентифицировал с помощью старых аэрофотоснимков. Сам Кюн исследует леса Тюрингии более 10 лет.

Кроме этого, в 2011 году всего в нескольких сотнях метров от предполагаемого места расположения ангара было обнаружено массовое захоронение с телами 66 советских военнопленных. Как предположил Кюн, советских солдат нацисты использовали в качестве принудительных рабочих для строительства подземного ангара.