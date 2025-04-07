Нью-Йорк, США, 7 апреля, 2025, 05:56 — ИА Регнум. Мужчина с мясницким ножом напал на четырех девочек в их доме в Нью-Йорке. Об этом 6 апреля сообщает издание The New York Post со ссылкой на официальные лица.

Иван Шилов ИА Регнум Нож

Как рассказала комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш, инцидент произошёл в воскресенье в районе Бруклин. В полицию поступил вызов от девочки 11 лет, которая заперлась в комнате и рассказала, что её дядя напал с ножом на неё, а также на её брата и сестёр.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции услышали крики детей из дома, выбили дверь и обнаружили у входной двери мужчину с большим тесаком для разделки мясных туш. Мужчина был в крови, кровь виднелась на ноже и на полу дома.

Полицейские несколько раз потребовали от мужчины, чтобы он бросил оружие, но он отказался и начал идти с ножом в сторону полицейских, которые в ответ открыли по мужчине стрельбу. Подозреваемый в нападении на детей госпитализирован в критическом состоянии.

В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и мотивы подозреваемого.

Ранее ИА Регнум сообщало, что к 52-летнему тюремному заключению приговорил суд подростка Акселя Рудакубану за убийство трёх девочек в городе Саутпорте в Великобритании. В ходе заседания 20 января Рудакубана признал свою вину по обвинениям в убийстве, покушении на убийство, хранении холодного оружия с целью нападения, производстве биологического токсина (рицина) и хранении информации, которая может использоваться для совершения или подготовки теракта.

Трагедия произошла в Саутпорте в конце июля 2024 года. Подросток руандийского происхождения Аксель Рудакубана напал с ножом на детей в детской танцевальной студии. Жертвами стали три девочки, увечья получили ещё восемь детей и двое совершеннолетних. Подростка задержали, когда он находился рядом с телом одной из жертв. Анализ электронных устройств Рудакубаны показал, что он одержим насилием и идеями геноцида.

Трагедия в Саутпорте привела к волне протестов по всей Великобритании против неконтролируемой иммиграции. Протесты перерастали в беспорядки, в ходе которых пострадали десятки сотрудников правоохранительных органов. Около 400 участников протестов были приговорены к тюремному заключению на срок до девяти лет.