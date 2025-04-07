Анапа, Краснодарский край, 7 апреля, 2025, 05:44 — ИА Регнум. Между Анапой и поселком Волна на побережье Краснодарского края обнаружили выбросы, предположительно, пальмового масла. Об этом 6 апреля сообщил оперативный штаб региона.

Petrov Sergey/Global Look Press

Отмечается, что выбросы вещества белого цвета произошли 5 апреля. Вещество было обнаружено местами на участке береговой линии длиной 10 км между Анапой и поселком Волна в Темрюкском районе.

«По предварительным данным, после анализа специалистов — это пальмовое масло. Сотрудниками природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора взяты необходимые пробы для точного установления, что это за вещество, и выяснения источника его происхождения», — говорится в Telegram-канале оперштаба.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря в Керченском проливе из-за шторма произошло крушение танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212». В результате аварии часть нефти попала в море. Экипажи судов были эвакуированы, однако один человек погиб. Нефтепродукты выбросило на побережье Крыма и Краснодарского края.

Для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов МЧС привлекло более 32,5 тыс. добровольцев. Российский Красный Крест доставил более 7,5 тыс. единиц индивидуальных средств защиты волонтерам, участвующим в ликвидации последствий разлива мазута.

Президент России Владимир Путин поблагодарил добровольцев за их вклад в ликвидацию последствий аварии. Он выразил надежду, что должностные лица проявят такую же ответственность в минимизации ущерба от происшествия.