Тель-Авив, Израиль, 7 апреля, 2025, 05:06 — ИА Регнум. Власти Ирана обвинил в прямом финансировании радикального палестинского движения ХАМАС израильский министр обороны Исраэль Кац. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум Исраэль Кац

Кац рассказал, что 6 апреля он посетил «разведывательное подразделение» Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), созданное после эскалации конфликта 7 октября 2023 года.

«Мне был представлен секретный документ, найденный в туннелях руководителей ХАМАС в секторе Газа. Он доказывает прямые связи между Ираном и лидерами ХАМАС, а также поддержку Ираном плана ХАМАС по уничтожению Израиля и атаки 7 октября», — заявил Кац.

По словам главы минобороны Израиля, в найденном документе ХАМАС требует 500 млн долларов от сил элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) для финансирования уничтожения Израиля. Кроме того, Кац утверждает, что глава палестинского отделения КСИР Саид Изади отреагировал на запрос и заверил, что Иран продолжит вкладывать деньги в ХАМАС, несмотря на своё затруднительное экономическое положение. Министр уточнил, что движение ХАМАС получило запрошенные средства.

По мнению Каца, данный эпизод доказывает, что «Иран — голова змеи». Глава минобороны Израиля заверил, что страна сделает всё, чтобы не допустить получения Ираном ядерного оружия, и продолжит наносить удары по его «террористическим сателлитам» до тех пор, пока «иранская ось зла не рухнет».

Ранее ИА Регнум сообщало, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал министру обороны Кацу дать жёсткий ответ на ракетный обстрел из Газы. В свою очередь глава минобороны распорядился продолжить и расширить военную операцию против ХАМАС в Газе.

ЦАХАЛ 4 апреля начала наземную военную операцию в районе Эш-Шуджаия на востоке города Газа в северной части одноименного сектора. Уточнялось, что такое решение было принято для «расширения зоны безопасности».

Ранее, 31 марта, ООН обвинила армию Израиля в убийстве 15 медицинских работников и спасателей в секторе Газа. Затем их похоронили в братской могиле на юге Газы, а их машины скорой помощи и автомобиль миссии ООН засыпали песком с помощью бульдозера. При этом тело одного из врачей было найдено со связанными руками.

Заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский 4 апреля заявил, что он в шоке от известий об обнаружении массовых захоронений гуманитарных работников в секторе Газа. Российский дипломат подчеркнул, что с октября 2023 года в палестинском анклаве погибли не менее 408 сотрудников гуманитарных организаций.