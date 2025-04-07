Краснодар, 7 апреля, 2025, 04:59 — ИА Регнум. В Краснодарском крае объявили опасность атаки украинских беспилотников. Об этом ночью 7 апреля сообщило мобильное приложение МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«На территории края объявлена беспилотная опасность. Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов», — сказано в сообщении чрезвычайного ведомства.

Региональные власти пока не сообщали о работе средств противовоздушной обороны (ПВО) или уничтожении вражеских дронов.

Как передавало ИА Регнум, 6 апреля Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ни на день не прекращают атаки на объекты энергетики России, за последние сутки они атаковали энергетическую инфраструктуру в четырех регионах страны.

18 марта во время телефонных переговоров президент РФ Владимир Путин одобрил инициативу американского коллеги Дональда Трампа о 30-дневном взаимном моратории России и Украины на удары по энергетической инфраструктуре. Российский лидер сразу дал соответствующие указания Вооруженным силам РФ.

Несмотря на публичное заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о присоединении к договоренности, ВСУ уже в ночь на 19 марта атаковали беспилотниками нефтебазу в Краснодарском крае, вызвав масштабный пожар. В дальнейшем украинские военные продолжили систематические удары по российским энергетическим объектам.