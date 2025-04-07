Ротенберг пожелал удачи «Динамо» после вылета СКА из Кубка Гагарина
Санкт-Петербург, 7 апреля, 2025, 04:46 — ИА Регнум. Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг пожелал удачи «Динамо» после того, как петербуржцы вылетели из Кубка Гагарина.
«Да, они же хоккеисты канадские, для них это абсолютно обычная история. В Канаде постоянно так. Мы просто пообщались хорошо. Я, слава богу, знаю хорошо английский язык, мы с ними хорошо пообщались. И пожелаем им удачи», — заявил Ротенберг во время пресс-конференции 6 апреля.
В воскресенье СКА проиграл московскому «Динамо» со счетом 2:5 и вылетел из Кубка Гагарин, тем самым не сумев преодолеть первый раунд в плей-офф впервые с 2010 года.
Ротенберг также заявил, что вопрос об отставке главного тренера решает совет директоров клуба, однако выразил готовность работать и дальше.
«Я вижу, как мы победим и знаю, как мы победим. Мы вместе можем выиграть не один Кубок Гагарина. Нам надо пообщаться с руководством. Мы максимально хотим сохранить нашу команду. Я на 100% уверен, что эти наши ребята привезут Кубок Гагарина в Санкт-Петербург и мы вместе будем праздновать», — считает главный тренер СКА.
Как передавало ИА Регнум, 5 апреля хоккейный клуб «Торпедо» расторг контракт с главным тренером команды Игорем Ларионовым. Клуб отметил, что по итогам завершившегося сезона команде не удалось достичь поставленных целей, что стало поводом для принятия решения. В настоящее время «Торпедо» планирует переехать на новую арену. Вместе с этим клуб выразил благодарность Ларионову за проделанную работу и пожелал успехов и побед в дальнейшей профессиональной деятельности.
В прошлом сезоне клуб «Торпедо» финишировал седьмым в Западной конференции, уступив СКА в первом раунде плей-офф (1:4). В этом году клуб пробился в плей-офф с восьмой позиции, но в первом раунде Кубка Гагарина потерпел поражение от ярославского «Локомотива» (0:4).