Санкт-Петербург, 7 апреля, 2025, 04:46 — ИА Регнум. Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг пожелал удачи «Динамо» после того, как петербуржцы вылетели из Кубка Гагарина.

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер СКА Роман Ротенберг

«Да, они же хоккеисты канадские, для них это абсолютно обычная история. В Канаде постоянно так. Мы просто пообщались хорошо. Я, слава богу, знаю хорошо английский язык, мы с ними хорошо пообщались. И пожелаем им удачи», — заявил Ротенберг во время пресс-конференции 6 апреля.

В воскресенье СКА проиграл московскому «Динамо» со счетом 2:5 и вылетел из Кубка Гагарин, тем самым не сумев преодолеть первый раунд в плей-офф впервые с 2010 года.

Ротенберг также заявил, что вопрос об отставке главного тренера решает совет директоров клуба, однако выразил готовность работать и дальше.

«Я вижу, как мы победим и знаю, как мы победим. Мы вместе можем выиграть не один Кубок Гагарина. Нам надо пообщаться с руководством. Мы максимально хотим сохранить нашу команду. Я на 100% уверен, что эти наши ребята привезут Кубок Гагарина в Санкт-Петербург и мы вместе будем праздновать», — считает главный тренер СКА.

Как передавало ИА Регнум, 5 апреля хоккейный клуб «Торпедо» расторг контракт с главным тренером команды Игорем Ларионовым. Клуб отметил, что по итогам завершившегося сезона команде не удалось достичь поставленных целей, что стало поводом для принятия решения. В настоящее время «Торпедо» планирует переехать на новую арену. Вместе с этим клуб выразил благодарность Ларионову за проделанную работу и пожелал успехов и побед в дальнейшей профессиональной деятельности.

В прошлом сезоне клуб «Торпедо» финишировал седьмым в Западной конференции, уступив СКА в первом раунде плей-офф (1:4). В этом году клуб пробился в плей-офф с восьмой позиции, но в первом раунде Кубка Гагарина потерпел поражение от ярославского «Локомотива» (0:4).