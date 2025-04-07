Вашингтон, 7 апреля, 2025, 04:06 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа решила ввести пошлины в отношении необитаемых островов Херд и Макдональд, чтобы не дать Китаю обойти тарифную политику Вашингтона. Об этом заявил министр торговли США Говард Латник.

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«Президенту это надоело, и он хочет исправить ситуацию. Он сказал, что не может допустить, чтобы какая-либо часть мира стала нелепой лазейкой для Китая или других стран», — заявил министр в интервью телеканалу CBS News.

Кроме этого, Латник назвал неправдой информацию СМИ о том, что пошлины в отношении зарубежных стран были рассчитаны с помощью искусственного интеллекта.

2 апреля Трамп объявил о введении с 9 апреля пошлин в отношении почти всех стран мира. В списке также значились необитаемые острова Херд и Макдональд, которые являются внешними территориями Австралии. Пользователи соцсетей сперва с юмором отнеслись к данному факту. Однако через некоторое время издание The Guardian обратило внимание на то, что только в 2022 году с территории Херда и Макдональда в США экспортировали товаров на $1,4 млн. Почти все товары относились к категориям «машины и электроника» и «товары промышленного производства», несмотря на то, что на территории островов обитают только пингвины.

Как передавало ИА Регнум, согласно отчету Института предпринимательства США, пошлины администрации Трампа были рассчитаны по формуле, которая содержит ошибку, и поэтому они завышены в четыре раза.

В свою очередь экономист Михаил Беляев в комментарии для ИА Регнум отметил, что новые американские пошлины открывают возможности для России. По его мнению, европейские и другие страны, столкнувшись с ограничениями на экспорт в США, будут вынуждены активнее работать с российским рынком.