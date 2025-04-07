Москва, 7 апреля, 2025, 04:01 — ИА Регнум. Снегопад в Москве усилится и продолжится до 8 апреля, за это время выпадет от половины до одной месячной нормы осадков, а высота снежного покрова составит 10–15 сантиметров. Такое предупреждение сделал 7 апреля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Иван Шилов ИА Регнум Москва, снег

«В воскресенье мощный заряд снега в разных районах. Ночью выпало от 4 до 13 миллиметров. Снегопад будет продолжаться и в ночь на понедельник, и днем в понедельник он усилится», — уточнил метеоролог в разговоре с «РИА Новости».

Как пояснил Вильфанд, последний раз такая ситуация наблюдалась 27 лет назад. Он напомнил, что в 1998 году в начале марта снег быстро растаял, а в апреле снова выпал в аномально большом количестве.

Кроме того, по словам специалиста, 8 апреля, в первой половине дня, снегопад ещё будет продолжаться. За три дня в разных районах Москвы ожидается выпадение от половины до одной месячной нормы осадков. Температура воздуха ночью в течение всей недели ожидается ниже нуля, от –3 до –7 °С. В отдельные ночи температура опустится до –8…–9 °С.

Днём в понедельник и до 9 апреля в Москве ожидается около нуля градусов, по области — до –2…–3 °С. До середины будущей недели в Москве вероятны метель и гололедица.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как предупредил Вильфанд, снег, который выпадет в Москве 6 апреля, не растает и сформирует временный покров, который сохранится на следующей неделе.

2 апреля специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в выходные в Москве ожидается выпадение более 10 см снега. Она сравнила нынешнюю метеорологическую обстановку в столице с ситуацией в 1998 году, когда снежный покров восстановился 12 апреля и сохранялся до 20 числа.

Ранее в этот же день Позднякова заявила, что за сутки в столице выпало около 70% месячной нормы осадков. Она уточнила, что с 15:00 мск 1 апреля до 09:00 мск 2 апреля в Москве местами выпало до 24 мм осадков.