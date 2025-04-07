Берлин, 7 апреля, 2025, 03:35 — ИА Регнум. Основные и средние школы закроют 7 апреля в немецком городе Дуйсбурге в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия на западе ФРГ из-за поступивших в адрес школ угроз. Об этом 6 апреля пишет издание Bild.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

В полиции уточнили, что информация о планах совершить насильственное преступление и «чистках» в одной из школ получена по электронной почте. При этом изначально угрозы не восприняли всерьёз, но если 3 апреля письмо с сообщением о грядущей «чистке» получила только одна школа, то в воскресенье пришло еще одно письмо, где говорилось уже об остальных образовательных учреждениях. Поэтому правительство округа Дюссельдорф приняло решение закрыть школы.

Всего в Дуйсбурге 7 апреля из соображений безопасности закрытыми останутся как минимум 13 образовательных учреждений, в которых обучаются тысячи школьников. Занятия пройдут в онлайн-режиме.

Ранее ИА Регнум сообщало, что злоумышленники пытались побудить школьников и студентов в Венгрии участвовать в политических акциях и протестах, организовывая спам-рассылки о возможных терактах в учебных заведениях.

23 января более 240 школ по всей Венгрии получили по электронной почте письма с угрозами взрыва. После эвакуации выяснилось, что никакие взрывные устройства обнаружены не были.