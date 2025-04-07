Вена, 7 апреля, 2025, 03:26 — ИА Регнум. Отсутствие представителей Евросоюза в процессе по урегулированию конфликта на Украине является естественным и неизбежным. Об этом 7 апреля заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

MFA Russia/Global Look Press Михаил Ульянов

«Европейские чиновники расстроены тем, что они не вовлечены в дипломатический процесс по Украине. Но это абсолютно естественно и неизбежно», — написал Ульянов в Telegram-канале.

Ульянов подчеркнул, что Брюссель сделал всё возможное, чтобы ЕС воспринимали как субъект, который «ненавидит» идею мира на Украине.

Вместе с этим Ульянов отреагировал на сообщения СМИ о том, что европейские страны согласовали представителя на возможных переговорах по урегулированию украинского конфликта.

«Но танго танцуют вдвоем. Кто им сказал, что их выбор будет приемлем для одного из двух основных переговорщиков — России?» — задался вопросом постпред.

Как передавало ИА Регнум, ряд стран Европы создали «коалицию желающих», которая поддерживает идею ввести миротворцев на Украину. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что от лица этого объединения переговоры с Россией должны вести Франция и Великобритания. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 апреля сообщил, что ЕС пока не подавал никаких сигналов о готовности к диалогу. В Кремле неоднократно заявляли, что размещение воинских контингентов стран НАТО на территории Украины неприемлемо для России.

Политолог, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с ИА Регнум заявил, что Брюссель пытается сорвать переговоры по Украине, так как недоволен тем, что ЕС не допускают к ним. Кроме того, в Евросоюзе раздражены начавшимися контактами между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Многие сочли это уступками со стороны американского лидера.

О том, что ЕС пытается различными способами сорвать мирное урегулирование конфликта на Украине, заявил немецкий обозреватель Фабиан Шайдлер в статье, опубликованной газетой Berliner Zeitung (BZ). Журналист напомнил, что верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас открыто выступает против мирных переговоров. Так, в декабре 2024 года она заявила, что ЕС хочет победы Украины в конфликте. Эту позицию также поддержала премьер-министр Дании Метте Фредериксен, заявив, что мир на Украине «может быть опаснее боевых действий». Обозреватель подчеркнул, что победа Украины абсолютно невозможна. Пентагон признал ситуацию тупиковой еще три года назад, и с тех пор она только ухудшается для Киева. Кроме того, эскалация конфликта может привести к ядерной войне.