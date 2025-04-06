Москва, 7 апреля, 2025, 02:57 — ИА Регнум. Одной из главных задач, стоящих перед Москвой в рамках переговоров с Вашингтоном, является возвращение российской дипломатической собственности в США. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Pavel Kashaev/Global Look Press Замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Октябрь 2024 года

«Да, безусловно. Это один из главных вопросов», — приводят слова замминистра «Известия».

По его словам, одна из главных задач на повестке российско-американских переговоров — возвращение дипсобственности именно при нынешней администрации.

«Это наша задача. Будем добиваться ее решения», — добавил дипломат.

Как передавало ИА Регнум, в 2017 году США захватили российские дипломатические дачи якобы из-за вмешательства РФ в американские выборы президента. В СМИ распространили материалы о том, что дипдачи в штатах Мэриленд и Нью-Йорк якобы были задействованы для установки оборудования для слежки РФ за ФБР.

В Кремле подчеркивали, что Россия считает незаконным изъятие своей дипломатической собственности в США.

В августе 2024 года бывший посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что спустя семь лет американская позиция по перспективе возврата захваченной у России дипломатической собственности не изменилась. Чиновники по-прежнему отказывают на многочисленные требования предоставить доступ хотя бы для оценки состояния изъятых объектов недвижимости. Он подчеркнул, что Россия будет добиваться восстановления своих прав на пользование и распоряжение своей дипсобственностью. США имеют самую большую сеть дипломатического присутствия в мире. Созданный прецедент разрушает правила цивилизованного общения на межгосударственном уровне и неизбежно аукнется США, предупредил тогда экс-посол РФ.