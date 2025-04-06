Тель-Авив, Израиль, 7 апреля, 2025, 02:47 — ИА Регнум. Удар по ракетной установке, из которой вёлся обстрел израильской территории, нанесла Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом 7 апреля сообщила армейская пресс-служба в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла удар по ракетной установке в секторе Газа, из которой ранее сегодня были выпущены ракеты по израильской территории», — отмечается в заявлении.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что продолжат операцию по устранению любой угрозы гражданскому населению Израиля.

Ранее ИА Регнум сообщало, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал министру обороны Исраэлю Кацу дать жёсткий ответ на ракетный обстрел из Газы. Глава минобороны распорядился продолжить и расширить военную операцию против ХАМАС в Газе.

Несколько человек получили ранения в результате ракетного обстрела города Ашкелон на юго-западе Израиля. Как сообщила израильская медицинская служба «Маген Давид Адом», госпитализирован мужчина 30 лет, также ранения получили люди, спешившие в убежища и пострадавшие из-за паники.