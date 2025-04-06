Тбилиси, 7 апреля, 2025, 02:17 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал реальным воссоединение с Абхазией и Южной Осетией.

Иван Шилов ИА REGNUM Ираклий Кобахидзе

«Восстановление территориальной целостности, я думаю, является реальным, если мы проявим терпение и этим терпением будем руководствоваться в нашей политике», — заявил Кобахидзе в эфире телеканала Imedi.

По его словам, решение данного вопроса будет зависеть от различных обстоятельств и, прежде всего, от терпения грузин и правильной политики государства.

Как передавало ИА Регнум, Кобахидзе в феврале 2024 года заявил, что планирует добиться присоединения Абхазии и Южной Осетии к Грузии. При этом он рассчитывает сделать это мирным путём.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в октябре того же года подчеркнул, что признание Россией суверенитета Абхазии и Южной Осетии не подлежит пересмотру. Москва также намерена добиться, чтобы Тбилиси подписал с Сухумом и Цхинвалом соглашение о неприменении силы.

Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой в сентябре 2008 года, когда Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Москва признала суверенитет этих республик после нападения грузинской армии на Цхинвал в августе того же года.