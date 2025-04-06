Тель-Авив, Израиль, 7 апреля, 2025, 02:07 — ИА Регнум. Распоряжение дать жёсткий ответ на обстрел территории Израиля из сектора Газа дал израильскому министру обороны Исраэлю Кацу премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Об этом 6 апреля сообщила канцелярия премьера.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

Уточняется, что Нетаньяху поговорил с главой минобороны Израиля с борта номер один «Крыло Сиона» и получил информацию о ракетном обстреле из сектора Газа. Премьер распорядился жёстко ответить на обстрел и таким образом подтвердил продолжение интенсивной деятельности ЦАХАЛ против ХАМАС в анклаве.

В свою очередь глава минобороны опубликовал сообщение, в котором распорядился продолжить и расширить военную операцию против ХАМАС в Газе.

«За каждый осколок, попавший в жителя Ашкелона, убийцам из ХАМАС приходится платить очень высокую цену. Мы не потерпим ракетных обстрелов Израиля», — подчеркнул Кац.

Ранее ИА Регнум сообщало, что несколько человек получили ранения в результате ракетного обстрела города Ашкелон на юго-западе Израиля. Как сообщила израильская медицинская служба «Маген Давид Адом», госпитализирован мужчина 30 лет, также ранения получили люди, спешившие в убежища и пострадавшие из-за паники.

За последние сутки свыше 40 человек погибли при ударах израильских военных по территории сектора Газа. Под удары армии Израиля попали Хан-Юнис и Газа, где бомбардировки затронули жилые дома и палатки беженцев. Десятки человек были ранены.

ЦАХАЛ 4 апреля начала наземную военную операцию в районе Эш-Шуджаия на востоке города Газа в северной части одноименного сектора. Уточнялось, что такое решение было принято для «расширения зоны безопасности».