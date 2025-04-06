Минск, 7 апреля, 2025, 01:16 — ИА Регнум. Водитель задержанного в Белоруссии микроавтобуса со взрывчаткой Евгений Манько заявил, что не знал о перевозке запрещенного груза, которое спрятали в кузове транспортного средства.

Telegram-канал государственного таможенного комитета Белоруссии

«Ужасно. Мной воспользовались, даже ни на секунду не задумываясь о том, что произойдет со мной и моей семьей, кем-то еще… Это сфера моей профессиональной деятельности — я как юрлицо занимаюсь перевозками автомобилей из Европы и в Россию, в и Беларусь», — заявил водитель грузовика в в беседе с телеканалом «Беларусь 1».

Манько утверждает, что перевозил заказ из Эстонии по согласованию с другом Романом от некоего Ивана, который ранее занимался переделкой грузовика.

Как передавало ИА Регнум, 6 апреля пресс-служба Государственного таможенного комитета Белоруссии сообщила о задержании 580 кг взрывчатки, которую пытались провести из Польши в Россию, что стало крупнейшей партией в истории республики. Взрывчатку пытались провести в кузове малотоннажного грузовика. Специалисты заподозрили, что с машиной что-то не так, при ее сканировании. При углубленном осмотре оказалось, что пустоты в полу и стенках фургона заполнены мягким материалом. Экспертиза установила, что это пентаэритриттетранитрат — мощное взрывчатое вещество.

Запрещенный груз был накрыт виброшумоизоляционными листами и листами ДСП, чтобы скрыть его. Также внутренние края кузова обработали технической смазкой для обмана служебных собак.

Водитель задержали и возбудили против него дело. В настоящее время белорусские следователи устанавливают других лиц, причастных к нелегальной транспортировке взрывчатки.