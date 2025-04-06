Тель-Авив, Израиль, 7 апреля, 2025, 01:06 — ИА Регнум. Несколько человек получили ранения в результате ракетного обстрела города Ашкелон на юго-западе Израиля. Об этом 6 апреля в соцсети Х сообщила израильская медицинская служба «Маген Давид Адом» (MDA).

Иван Шилов ИА Регнум Война. Израиль. Сектор Газа

Уточняется, что вечером 6 апреля ЦАХАЛ в Telegram-канале сообщила о сигналах тревоги в городе Лахиш, после которых зафиксировали десять пусков из центра сектора Газа. Израильская армия перехватила пять ракет, в нескольких районах зафиксировали падение снарядов.

«Врачи и фельдшеры направили мужчину в возрасте 30 лет в больницу Барзилай с осколочными ранениями, в состоянии средней степени тяжести», — говорится в сообщении.

Бригады МDA оказывают помощь пострадавшим из-за паники, а также людям, получившим травмы по пути в убежища. Общее число пострадавших в MDA не уточнили.

Ранее ИА Регнум сообщало, что за последние сутки свыше 40 человек погибли при ударах израильских военных по территории сектора Газа. Под удары армии Израиля попали Хан-Юнис и Газа, где бомбардировки затронули жилые дома и палатки беженцев. Десятки человек были ранены.

ЦАХАЛ 4 апреля начала наземную военную операцию в районе Эш-Шуджаия на востоке города Газа в северной части одноименного сектора. Уточнялось, что такое решение было принято для «расширения зоны безопасности».

Ранее, 31 марта, ООН обвинила армию Израиля в убийстве 15 медицинских работников и спасателей в секторе Газа. Затем их похоронили в братской могиле на юге Газы, а их машины скорой помощи и автомобиль миссии ООН засыпали песком с помощью бульдозера. При этом тело одного из врачей было найдено со связанными руками.

Заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский 4 апреля заявил, что он в шоке от известий об обнаружении массовых захоронений гуманитарных работников в секторе Газа. Российский дипломат подчеркнул, что с октября 2023 года в палестинском анклаве погибли не менее 408 сотрудников гуманитарных организаций.