Лондон, 7 апреля, 2025, 00:42 — ИА Регнум. Россия якобы следит за подлодками ВМС Великобритании с помощью яхт олигархов. Об этом утверждает издание The Sunday Times со ссылкой на экс-министров обороны Великобритании и военных экспертов.

Keld Gydum Яхта Eclipse («Затмение»)

В статье говорится, что некоторые яхты, которые принадлежат российским олигархам, якобы имеют специальные люки на дне корпуса, с помощью которых можно спускать на глубину оборудование для подводной разведки.

Газета приводит случай 2018 года, когда военный вертолетоносный корабль-док HMS Albion экстренно покинул кипрский порт Лимасол из-за нахождения там российской яхты. Издание со ссылкой на военных чиновников Великобритании утверждает, что с яхты якобы велась слежка за кораблем. При этом газета не уточняет, какая именно яхта была пришвартована на Кипре и кому она принадлежала.

Помимо этого, в статье описываются случаи нахождения беспилотников и подводных датчиков, которые РФ якобы использует для слежки за атомными подлодками Vanguard.

Как передавало ИА Регнум, в январе министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что российский корабль «Янтарь» якобы вошёл в пролив Ла-Манш и собирает разведданные.

В Кремле не стали комментировать слова британского министра, отметив, что не владеют деталями по этой теме.

В декабре 2024 года посольство РФ в Лондоне отметило, что в Великобритании началась очередная волна антироссийского психоза, основанного на шпиономании. Британские СМИ, обвиняя Россию, превзошли себя, используя недопустимую и оскорбительную лексику, подчеркнули дипломаты.

В ноябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Великобританию лидером русофобской кампании Запада. Она также напомнила, что у России есть информация об участии британской стороны в террористической деятельности против России руками киевского режима.