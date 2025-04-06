Пекин, 6 апреля, 2025, 23:45 — ИА Регнум. Исследование, в котором заявляется о высоком риске сильных землетрясений в Китае и соседних регионах, опубликовали китайские учёные незадолго до мощного землетрясения в Мьянме. Об этом 6 апреля сообщила газета South China Morning Post.

Иван Шилов ИА Регнум Сейсмограф

Специалисты во главе со старшим инженером Пекинского сейсмологического агентства Чжу Хунбином изучили данные по сейсмической активности из Китая и других регионов Азии за период с 1879 года по настоящее время. Результат исследований опубликован в научном журнале Journal of Geodesy and Geodynamics 20 марта, то есть, незадолго до мощного землетрясения в Мьянме, произошедшего 28 марта.

Учёные выделили шесть периодов сейсмической активности, которые наблюдались за последние 150 лет на территории Азии, а не исключат, что сейчас наступил новый промежуток такой активности, и землетрясение в Мьянме будет далеко не последним.

«В настоящее время регион может вступать в зарождающуюся фазу нового сейсмически активного периода», — цитирует издание слова команды ученых.

Ранее ИА Регнум сообщало, что число погибших в результате землетрясения в Мьянме возросло до 3564 человек. Ещё 5012 человек получили ранения и 210 числятся пропавшими без вести.

28 марта в Мьянме произошло землетрясение, магнитуда которого, по разным оценкам, составила от 7,7 до 7,9. Его эпицентр находился около города Мандалая в округе Сикайн, второго по величине города в стране.

После первого землетрясения произошло второе магнитудой 6,4. В Мандалае, Нейпьидо и многих других городах страны из-за этого произошли разрушения. Также 1 апреля на расстоянии 16 км от Мандалая произошло новое землетрясение магнитудой 5.