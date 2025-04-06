Лондон, 7 апреля, 2025, 00:02 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп может поставить киевский режим перед выбором: либо заключение мира на условиях Москвы, либо полное прекращение разведывательной и логистической поддержки со стороны Вашингтона. Об этом говорится в публикации газеты The Daily Telegraph.

Jim LoScalzo — Pool via CNP/Global Look Press

«Скорее всего, Украина столкнется с ультиматумом: либо подписать мирное соглашение, заключенное при посредничестве Трампа и продиктованное (Россией. — Прим. ред.), либо навсегда лишиться разведывательной и логистической поддержки США», — говорится в публикации издания.

Авторы статьи подчеркивают, что среди единомышленников Трампа есть люди, которые считают позицию России касательно новых регионов справедливой.

«Трамп, по всей видимости, воспринимает (Украину) как полностью принадлежащее США дочернее предприятие», — считает автор статьи.

Помимо этого, газета сравнила визиты в Вашингтон главы киевского режима Владимира Зеленского и гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева. Telegraph отметил, что Дмитриев прибыл туда, откуда «прогнали» главу киевского режима.

Как передавало ИА Регнум, 4 апреля отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что Зеленский не способен принимать решения, которые послужат завершению украинского конфликта. По его словам, Зеленский всеми способами старается затянуть процесс урегулирования конфликта.

Вместе с этим бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор заявил, что Владимиру Путину и Дональду Трампу необходимо согласовать смену Зеленского. Эксперт добавил, что в противном случае с урегулированием украинского конфликта ничего не выйдет.

В ходе телефонных переговоров с Трампом 18 марта Путин согласился на временный мораторий на удары ВС России и ВСУ по энергетическим объектам. Лидер киевского режима на словах также согласился с предложением Трампа, заявив, что Украина якобы всегда поддерживала отказ от атак на энергообъекты. При этом уже в ночь на 19 марта украинские войска ударили по российской нефтебазе в Краснодарском крае и этим нарушили договоренность. Затем ВСУ продолжили бить по энергоинфраструктуре РФ.