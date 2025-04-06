Москва, 6 апреля, 2025, 23:41 — ИА Регнум. Столкновение двух автобусов, в которых находились пассажиры, произошло в районе Северное Бутово на юго-западе столицы. Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба Мосгортранса.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Авария произошла около 22:08 мск в районе дома 1к8 на улице Грина. Столкнулись коммерческий автобус и городской рейсовый автобус 948-го маршрута. Пострадали семь человек, двое из них в тяжёлом состоянии.

На месте происшествия работают полиция и медики бригады скорой помощи. Автомобилистов просят выбирать пути объезда. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что шесть человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Москве. Отмечается, что столкновение произошло между автобусом и легковым автомобилем, от удара они снесли столб.