Белград, 6 апреля, 2025, 23:20 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич готов организовать и провести в Белграде встречу главы Белого дома Дональда Трампа, российского лидера Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского, которых он назвал друзьями Сербии. Соответствующее заявление сербский лидер сделал 6 апреля в ходе общения с журналистами.

ANDREJ CUKIC/EPA/ТАСС Президент Сербии Александр Вучич

«Я сказал, что мы готовы это организовать, но не выражал слишком большой надежды на то, что это реально. Мы всегда готовы, это наши друзья, и думаю, было бы хорошо, чтобы здесь оказались и Зеленский, и Путин, и Трамп. Все трое — наши друзья», — пояснил Вучич в ответ на вопрос о том, готова ли Сербия стать местом переговоров представителей США, РФ и Украины.

Сербский лидер отметил, что у Сербии нет причин быть против кого-либо из названных политиков, а Белград является идеальным местом для их встречи. Но при этом Вучич указал, что есть некоторые ограничения, которые касаются окружения Сербии.

Также Вучич напомнил, что, как он предполагает, его примут в Вашингтоне среди первых 20 мировых лидеров в ближайший месяц, и уточнил, что у него скопилось большое количество тем для разговора с Трампом. По словам сербского лидера, ключевая тема — торговые пошлины для Сербии в размере 37%.

Кроме того, Вучич добавил, что готовится к встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце, которая состоится уже в ближайшие два-три дня.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как отметил президент Сербии Вучич, введенные Трампом пошлины на импорт сербских товаров в размере 37% были высчитаны по странной формуле, а у Белграда совсем другие цифры. Сербский лидер призвал сограждан не волноваться, так как собирается решить этот вопрос с Трампом в течение трех ближайших месяцев.

2 апреля американский лидер опубликовал список стран, с которых США планируют взимать взаимные пошлины. Наиболее высокие тарифы установлены на товары из Камбоджи (49%), Вьетнама (46%), Таиланда (36%), Китая (34%) и Китайского Тайбэя — Тайваня (32%). При этом в списке нет России, однако вводятся 10%-ные пошлины на товары с Украины.