Москва, 6 апреля, 2025, 23:03 — ИА Регнум. Госкорпорация «Роскосмос» показала спутниковые снимки циклона «Зион», который обрушился на Москву 6 апреля.

«Роскосмос»

«Сегодня на Москву обрушился циклон «Зион», который принес с собой снегопады и метели», — говорится в Telegram-канале госкорпорации.

Там уточнили, что снимки были сделаны с помощью спутников «Электро-Л» и «Арктика-М».

Как передавало ИА Регнум, 6 апреля Гидрометцентр России сообщил о неустойчивой погоде 6 и 7 апреля в регионах Центрального федерального округа. Отмечается, что под влиянием волнового циклона в большей части регионов выпадет мокрый снег.

Кроме того, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец добавил, что в ночь на 6 апреля в Московской области выпало до 15 мм осадков, а в Москве — 3 мм. По его словам, снегопады движутся в направлении с запада на восток и наблюдаются в Смоленской, Калужской, Московской, Владимирской и Нижегородской областях.

В беседе с ИА Регнум эксперт прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что снегопад в Москве закончится во вторник, 8 апреля, а низкая температура сохранится до конца недели. Собеседник агентства объяснил происхождение снега в Москве тем, что тёплый и влажный балканский циклон встретился с арктическим над центром Русской равнины. Арктическая воздушная масса с очень холодным воздухом опустилась, что и привело к снегопадам в центральной части России, добавил синоптик.