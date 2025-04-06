Москва, 6 апреля, 2025, 22:38 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала красивым установление нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным нового рекорда по голам в регулярных чемпионатах Национальный хоккейной лиги (НХЛ).

Сергей Гунеев/РИА Новости Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова

В воскресенье, 6 апреля, Овечкин на встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» забил свою 895-ю шайбу в НХЛ, тем самым побив рекорд канадского игрока Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гол. Канадец также присутствовал на матче.

«Во-первых, это красиво», — написала дипломат в Telegram-канале.

Захарова сопроводила свое сообщение двумя видеороликами, на одном из которых запечатлен момент попадания шайбы в ворота. На втором видео Овечкин благодарит своих фанатов, членов команды и всех россиян за их поддержку.

Как передавало ИА Регнум, Овечкин установил исторический рекорд во втором периоде матча с «Нью-Йорк Айлендерс», который стал для него 1487-м в лиге, забив гол соотечественнику Илье Сорокину. Овечкин в шутку поблагодарил его за возможность забросить 895-ю шайбу.

НХЛ 6 апреля добавила на логотипы на своих страницах в соцсетях изображение Овечкина, посвятив их новому рекорду.

4 апреля Овечкин забросил две шайбы в матче с «Чикаго Блекхоукс», повторив рекорд Гретцки. У российского хоккеиста была возможность в той же игре забить и 895-й гол, но он отказался выходить на лед, когда соперники заменили вратаря на полевого игрока. Капитан «Вашингтона» объяснил это тем, что не хочет забивать в пустые ворота.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле считают Овечкина выдающимся российским хоккеистом. За его успехами следят и за него болеют.