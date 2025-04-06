Вашингтон, 6 апреля, 2025, 22:18 — ИА Регнум. Посольство России в США поздравило российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с установлением нового рекорда в 895 забитых шайб в рамках регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Nick Wass/AP/TASS Александр Овечкин

«От души поздравляем Александра Овечкина с великим достижением — лучший игрок в истории!» — говорится в Telegram-канале российской дипмиссии.

Там пожелали россиянину спортивного здоровья, упорства в достижении целей и всяческих успехов.

«Российские хоккеисты — самые лучшие в мире!» — подчеркнули дипломаты.

Как передавало ИА Регнум, 6 апреля Овечкин на встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» забил свою 895-ю шайбу в НХЛ, тем самым побив рекорд канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола.

4 апреля Овечкин забросил две шайбы в матче с «Чикаго Блекхоукс», повторив рекорд Гретцки. У российского хоккеиста была возможность в той же игре забить и 895-й гол, но он отказался выходить на лед, когда соперники заменили вратаря на полевого игрока. Капитан «Вашингтона» объяснил это тем, что не хочет забивать в пустые ворота.

Гретцки присутствовал на матче, когда был повторен рекорд, названный его именем.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле считают Овечкина выдающимся российским хоккеистом, за его успехами следят и за него болеют.