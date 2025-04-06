Вашингтон, 6 апреля, 2025, 21:55 — ИА Регнум. Национальная хоккейная лига (НХЛ) 6 апреля добавила на логотипы на своих страницах в соцсетях изображение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, посвятив их тому, что он побил рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки.

NHL Логотип НХЛ с изображением капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина

«Великая погоня. Алекс Овечкин», — говорится на обновленных логотипах.

Также на аватарке НХЛ нарисован капитан «Вашингтона», радующийся побитому рекорду.

Как передавало ИА Регнум, Овечкин побил рекорд Гретцки 6 апреля, забив 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ в матче с «Нью-Йорк Айлендерс». Канадец забил 894 гола.

4 апреля Овечкин забросил две шайбы в матче с «Чикаго Блекхоукс», повторив рекорд Гретцки. У российского хоккеиста была возможность в той же игре забить и 895-й гол, но он отказался выходить на лед, когда соперники заменили вратаря на полевого игрока. Капитан «Вашингтона» объяснил это тем, что не хочет забивать в пустые ворота.

Гретцки присутствовал на матче, когда был повторен рекорд, названный его именем. Американский журналист Блейк Шустер заявил, что канадец выглядел подавленным.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле считают Овечкина выдающимся российским хоккеистом. За его успехами следят и за него болеют.