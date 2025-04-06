Москва, 6 апреля, 2025, 21:48 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб ЦСКА одержал победу над столичным «Динамо» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

Александр Вильф/РИА Новости

Счёт в матче был открыт на 15-й минуте, когда защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев срезал мяч в свои ворота. На 24-й минуте хавбек бело-голубых Хорхе Карраскаль с пенальти восстановил равновесие.

На 77-й минуте нападающий ЦСКА Сауль Гуарирапа вывел «армейцев» вперёд, а на 95-й минуте полузащитник Иван Обляков реализовал пенальти и установил окончательный счёт в матче.

На сегодняшний день ЦСКА идет на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 44 очка после 23 матчей. «Динамо» с 42 очками занимает пятую позицию.

Как передавало ИА Регнум, 6 апреля московский «Спартак» одержал победу над «Ростовом» в матче 23-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 3:0. В составе красно-белых отличились полузащитники Наиль Умяров, Кристофер Мартинс и Эсекьель Барко.

5 апреля «Краснодар» одержал победу над тольяттинским «Акроном» в матче 23-го тура РПЛ со счётом 1:0 и оторвался от идущего на втором месте «Зенита» на пять очков.