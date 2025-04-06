Минск, 6 апреля, 2025, 21:33 — ИА Регнум. Белорусские таможенники задержали 580 кг взрывчатки, которую пытались провести из Польши в Россию, что стало крупнейшей партией в истории республики. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета Белоруссии.

Телеграм-канал государственного таможенного комитета Белоруссии

«580 кг особо мощного взрывчатого вещества иностранного производства (предположительно, США) пытался провезти через белорусско-польскую границу и далее транспортировать в Россию 41-летний водитель», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Взрывчатку пытались провести в кузове малотоннажного грузовика. Специалисты заподозрили, что с машиной что-то не так, при ее сканировании. При углубленном осмотре оказалось, что пустоты в полу и стенках фургона заполнены мягким материалом. Экспертиза установила, что это пентаэритриттетранитрат — мощное взрывчатое вещество.

Запрещенный груз был накрыт виброшумоизоляционными листами и листами ДСП, чтобы скрыть его. Также внутренние края кузова обработали технической смазкой для обмана служебных собак.

Водитель задержан. Против него возбудили уголовное дел. Также следователи устанавливают других лиц, причастных к нелегальной транспортировке взрывчатки.

Как передавало ИА Регнум, в феврале президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на границе с Украиной задержали диверсантов. Они с помощью дронов перебрасывали взрывчатку, чтобы потом организовать диверсии в России и Белоруссии.

В апреле 2024 года ФСБ пресекли канал поставки взрывчатки с Украины в Россию. Опасный груз прятали в православных иконах. Его провезли через Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Литву и Латвию прежде, чем ввезти в РФ. Правоохранители изъяли 70 кг взрывчатого вещества.