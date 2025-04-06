Вашингтон, 6 апреля, 2025, 21:18 — ИА Регнум. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поблагодарил россиян после того, как побил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Karl B DeBlaker/AP/TASS Александр Овечкин

«Спасибо, россияне! Мы сделали это! Благодарен моей матери, детям, супруге, тестю. Я люблю вас, мы все вместе это сделали», — сказал Овечкин на церемонии, устроенной во время матча, после того, как он забил гол.

Он также в шутку поблагодарил вратаря «Нью-Йорк Айлендерс» Илью Сорокину за возможность забросить 895-ю шайбу.

«Что за день, а! Как я всегда говорил, это командная игра. Тренеры, фанаты, организация — все они мне помогли. Я никогда не думал, что окажусь здесь в качестве лучшего снайпера в истории НХЛ», — добавил Овечкин.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и побил рекорд канадца Уэйна Гретцки, у которого 894 гола. Овечкин отличился во втором периоде матча с «Нью-Йорк Айлендерс», который стал для него 1487-м в лиге, забив гол Сорокину.

4 апреля Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блекхоукс» и повторил рекорд Гретцки. После матча он поблагодарил своих поклонников в России и передал им привет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле Овечкина считают выдающимся российским хоккеистом и следят за его спортивными успехами.