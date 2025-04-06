Сыктывкар, 6 апреля, 2025, 21:20 — ИА Регнум. Трое взрослых мужчин и ребенок отправились на рыбалку на озеро Екишавад в Республике Коми и пропали без вести. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

СУ СК России по Республике Коми

«В назначенные время и место не вышли четверо местных жителей, в том числе мальчик 2013 года рождения, которые отправились на рыбалку на озеро Ёкишавад, расположенное в 15 км от села Керчомья», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Местные жители и спасатели после сообщения о пропаже начали поиски. Они обнаружили след снегохода, который обрывается у полыньи. В воде плавают вещи. К поисковым мероприятиям присоединились водолазы. Следователи проверяют версию, что пропавшие утонули.

Как передавало ИА Регнум, в марте в Татарстане мужчина едва не утонул, провалившись под лед на Волге. На выручку успели спасатели МЧС. Из-за того, что лед был тонким, подобраться получилось только на судне на воздушной подушке. Пострадавший получил переохлаждение, его передали медикам.

В феврале в Сахалинской области на Охотском море от берега оторвалась льдина, на которой было около 300 рыбаков. Когда стало ясно, что она дрейфует, расстояние до берега составляло около 10 м. Рыбаков спасали в том числе, применяя вертолет Ми-8.