Москва, 6 апреля, 2025, 20:34 — ИА Регнум. Семь легковых автомобилей столкнулись на внутренней стороне 60-го км Московской кольцевой автодороги (МКАД). Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«На внутренней стороне 60 км МКАД, в районе съезда №59, столкнулись семь легковых автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

В ведомстве добавили, что после аварии две полосы из пяти были перекрыты. Позднее движение было восстановлено.

Как передавало ИА Регнум, 6 апреля на внутренней стороне 38-го км МКАД на юго-западе столицы произошло столкновение четырех автомобилей.

В Москве 6 апреля резко похолодало, температура воздуха упала до -1 °С. Кроме того, на столицу обрушился мощный снегопад, за короткое время выросли сугробы. Оперативным службам пришлось вступать в борьбу с последствиями непогоды с раннего утра.