Пермь, 6 апреля, 2025, 20:39 — ИА Регнум. В Пермский край прибыли 50 беженцев, эвакуированных из Сирии, их разместили в пункте временного пребывания. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения «Единой России».

Телеграм-канал регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края

«Для эвакуированных заранее подготовлен пункт временного размещения — с питанием, медикаментами и всем необходимым», — говорится в материале реготделения, опубликованном 5 апреля в Telegram-канале.

Отмечается, что активисты ЕР и «Молодой гвардии» встретили сирийских граждан и помогли разгрузить вещи. Беженцам посодействуют с поиском работы и устройством детей в школы и детские сады.

Как передавало ИА Регнум, в начале марта в сирийской провинции Латакия вспыхнули столкновения между сторонниками бывшего президента республики Башара Асада и силами новых властей страны. Бои также начались в провинции Тартус, после чего власти ввели туда войска. Через три дня боестолкновения начались в портовом городе Баниясе.

20 марта президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Сирии Ахмедом аш-Шараа и поддержал усилия по скорейшей стабилизации обстановки в ближневосточной республике. Он также подтвердил готовность Москвы к развитию практического взаимодействия с Дамаском по всем вопросам для укрепления традиционно дружественных отношений между странами.