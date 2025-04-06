Вашингтон, 6 апреля, 2025, 20:21 — ИА Регнум. Пошлины, которые президент США Дональд Трамп вводит на импорт почти всех стран мира, были рассчитаны по формуле, которая содержит ошибку, и поэтому они завышены в четыре раза. Об этом говорится в отчете Института предпринимательства США.

KENT NISHIMURA/POOL/EPA/ТАСС Президент США Дональд Трамп

Ставки были введены из расчета только разницы в торговом балансе. Например, если США импортируют товары из какой-либо страны на $100 млн, а экспорт туда составляет $50 млн, то американская администрация утверждает, что в отношении американских товаров действует тариф в 50%, и применяет к такому государству пошлину в половину от этого показателя — 25%.

Ученые назвали такой подход бессмысленным. Они отметили, что торговый дефицит между странами определяют не только пошлинами и нетарифными торговыми барьерами, а также международными потоками капитала, цепочками поставок, сравнительными преимуществами, расположением государств и прочими факторами.

«Даже если серьезно отнестись к тарифной формуле администрации Трампа, она допускает ошибку, которая в четыре раза завышает пошлины, которые, как предполагается, взимаются иностранными странами. В результате «взаимные» тарифы, введенные президентом Трампом, тоже сильно завышены», — говорится в материале, опубликованном 4 апреля на сайте института.

Как передавало ИА Регнум, 2 апреля Трампа объявил о введении с 9 апреля пошлин в отношении почти всех стран в мире. Наибольшие пошлины в размере 49% будут применяться к товарам из Камбоджи. Вьетнам столкнется со ставкой 46%, для Таиланда она составит 36%, для Китая — 34%, для Китайского Тайбэя (Тайваня) — 32%, для стран ЕС — 20%. России в списке нет.

Трамп назвал экономической революцией политику, которую он проводит. Он призвал сограждан приготовиться к трудным временам, пообещав, что в итоге США добьются исторического результата.

Экономист Михаил Беляев в комментарии для ИА Регнум отметил, что новые американские пошлины открывают возможности для России. По его мнению, европейские и другие страны, столкнувшись с ограничениями на экспорт в США, будут вынуждены активнее работать с российским рынком.