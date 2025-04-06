Вашингтон, 6 апреля, 2025, 20:00 — ИА Регнум. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин догнал канадца Уэйна Гретцки по количеству матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Mark Schiefelbein/AP/TASS Александр Овечкин

Игра против «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля стала для 39-летнего российского хоккеиста 1487-й. По этому показателю Овечкин и Гретцки занимают 26-е место в истории лиги.

Рекордсменом НХЛ является канадский нападающий Патрик Марло, который провел 1779 матчей и завершил карьеру в 2022 году.

Как сообщало ИА Регнум, 4 апреля Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блекхоукс» и повторил снайперский рекорд Гретцки — 894 шайбы. «Вашингтон» обыграл «Чикаго» со счетом 5:3.

После матча Овечкин поблагодарил своих поклонников в России и передал им привет. Он также отметил, что не хотел бы забить свой рекордный гол в «регулярках» НХЛ в пустые ворота.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле Овечкина считают выдающимся российским хоккеистом и следят за его спортивными успехами.