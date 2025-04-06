Лондон, 6 апреля, 2025, 19:46 — ИА Регнум. Страны Евросоюза попытаются в ближайшие дни выступить единым фронтом против пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, и одобрят первый пакет контрмер на сумму $28 млрд. Об этом 6 апреля сообщило агентство Reuters.

Jens Kalaene/DPA/TASS

«В него войдут американское мясо, крупы, вино, древесина и одежда, а также жевательная резинка, зубная нить, пылесосы и туалетная бумага», — говорится в материале.

Кроме того, планируется ввести пошлины на бриллианты и алкоголь. Издание отметило, что аналогичные шаги планируют Китай и Канада. Это означает, что возникла угроза глобальной торговой войны.

Как передавало ИА Регнум, 2 апреля президент США Дональд Трамп опубликовал перечень государств, облагаемых ответными торговыми пошлинами. Максимальные ставки установлены для Камбоджи (49%), Вьетнама (46%), Таиланда (36%), КНР (34%) и Китайского Тайбэя (Тайваня) (32%). Для стран ЕС предусмотрена 20%-ная ставка.

Россия не попала в этот список. Директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт объяснил это тем, что Вашингтон в настоящее время ведет переговоры с Москвой. Он назвал контрпродуктивным введение тарифов в такое время, добавив, что это не означает особого отношения США к РФ.

Эксперт по экономике Михаил Беляев в разговоре с ИА Регнум заявил, что введенные Трампом пошлины выгодны для России. Многие страны, в том числе европейские, из-за этого будут меньше продавать своих товаров в США и не смогут обойтись без российского рынка.