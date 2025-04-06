Донецк, 6 апреля, 2025, 19:44 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) все чаще используют самодельные взрывные устройства (СВУ) из-за нехватки мин. Об этом 6 апреля заявил российский офицер 114-й бригады 51-й армии с позывным Харам.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Видели очень много СВУ, то бишь цинков (ящиков от патронов. — Прим. ред.). Цинки, пластид, эластит, С4 их тоже видели. Встречали очень много. Видно — прям цинк. Это вот у них уже насколько нехватка, наверное», — уточнил он.

Отмечается, что раньше украинские формирования зачастую пользовались минами советского производства — МОН-200, МОН-90 и другие. В СВУ «Цинк» же, по его словам, очень много заряда, а также присутствуют осколочные элементы.

Как передавало ИА Регнум, 3 апреля СК РФ инициировал расследование установления мин украинскими войсками в поселке под Суджей, в результате которого подорвался мирный житель. Ведомство квалифицировало действия ВСУ как террористический акт.

В тот же день Минобороны РФ показало кадры разминирования в освобожденном от ВСУ Суджанском районе. Уточнялось, что военные осматривают все дома, подвалы и близлежащие территории, а также автомобильные дороги, сельскохозяйственные угодья и социальные объекты.