Москва, 6 апреля, 2025, 19:40 — ИА Регнум. Сообщения о приведении вооружённых сил Ирана в повышенную боевую готовность могут быть правдой, но всё равно они являются элементом информационного противостояния США. Об этом в воскресенье, 6 апреля, заявил эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в разговоре с ИА Регнум.

Zuma/TASS

Агентство Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного иранского чиновника сообщает, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ о приведении вооружённых сил страны в состояние повышенной боевой готовности.

«Таких сообщений очень много. Я не исключаю, что такое решение действительно принято, потому что в адрес Ирана используется очень много совместных предупреждений, угроз со стороны, прежде всего, американской администрации. Но, на самом деле, пока срабатывает сценарий спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, и стороны поддерживаются закрытого диалога. И, скорее всего, речь все же идет о попытках найти мирный вариант решения проблемы», — сообщил востоковед.

По словам эксперта, президент США Дональд Трамп не заинтересован в развёртывании вооруженного конфликта с Ираном, потому что это приведёт к серьезной дестабилизации и потери возможности проведения тех мирных процессов, которые американский лидер обозначал, приходя к власти. Прежде всего, речь идёт о диалоге с Россией по регулированию украинского кризиса и о ближневосточном диалоге с подключением ряда стран, уточнил специалист.

«Если будет война, Трамп превратится во второго экс-президента США Джо Байдена и подорвёт миротворческий потенциал. В общем-то, события будут развиваться по худшему сценарию. Но у американской администрации есть возможность вести диалог, так сказать, миротворно. Другое дело, что страна объединяется информационными ударами. И если Хаменеи действительно объявил приведение войск в боевую готовность, то это, в общем-то, один из элементов информационного противостояния между сторонами», — заявил Тарасов.

Востоковед обратил внимание на то, что Иран всё время находится под прессом, под давлением, и поэтому готов к отражению агрессии. Исламская республика в состоянии нанести определённый ущерб противнику, добавил эксперт.

«Но, конечно, возможности военной мощи Соединённых Штатов не сопоставимы с Ираном. Всё дело в том, что Штаты привыкли вести короткие локальные войны. А с Ираном придется воевать всерьез. Готовы ли американцы к такому сценарию? Я сомневаюсь», — подытожил Тарасов.

Как сообщало ИА Регнум, 30 марта Трамп пригрозил Ирану «невиданными бомбардировками» при отказе Тегерана от соглашения с Вашингтоном по ядерной программе исламской республики. Вместе с тем он указал на то, что между США и Ираном идет диалог.

7 марта глава Белого дома направил Хаменеи письмо с предложением о переговорах по ядерной программе страны. Трамп уточнил, что рассматривает в числе прочих военный способ решения этого вопроса, однако хочет найти выход путем дипломатии.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан 30 марта сообщил, что Тегеран отказался от прямых переговоров с Вашингтоном. По его словам, Иран никогда не уклонялся от переговоров и только нарушение обязательств со стороны США стало причиной возникновения проблем в этом вопросе.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков 1 апреля заявил, что Россия считает неуместными угрозы США о применении силы против Ирана при отказе Тегерана от ядерной сделки. Дипломат добавил, что такие действия американской стороны могут осложнить обстановку.

4 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал США и Иран решать споры политико-дипломатическими средствами.