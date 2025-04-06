Москва, 6 апреля, 2025, 19:13 — ИА Регнум. Два хоккеиста «Сибири» попали в больницу после матча Кубка Гагарина против уфимского клуба «Салават Юлаев». Об этом заявил главный тренер новосибирского клуба Вадим Епанчинцев в ходе пресс-конференции.

Александр Кряжев/РИА Новости Сотрудники медицинской службы увозят игрока ХК «Сибирь» Кирилла Рассказова

Отмечается, что Кирилл Рассказов получил серьезное повреждение голеностопа из-за падения соперника на его ногу, ему потребовалась операция. Иван Климович же получил удар в живот, о его состоянии неизвестно.

«У Рассказова все серьезно. Сразу сделали снимок… Это не рецидив — игрок соперника упал», — сообщил Епанчинцев.

Еще у одного игрока клуба — Алексея Яковлева сломан нос после попадания шайбы в лицо. Однако он вернулся на лед в защитной маске.

6 апреля «Сибирь» одержала победу над «Салаватом Юлаевым» со счетом 5:2 в шестом матче первого раунда плей-офф КХЛ, счет сравнялся в серии (3–3).

Как передавало ИА Регнум, 6 ноября канадского нападающего «Сент-Луис Блюз» Дилана Холлоуэя унесли на носилках со скамейки запасных во время матча НХЛ против «Тампа-Бэй Лайтнинг». Отмечалось, что соперник попал ему шайбой в шею.

В феврале после поражения в матче зимних Азиатских игр трое хоккеистов сборной Туркмении подрались с игроками команды Гонконга. В результате двоим спортсменам потребовалось пройти осмотр в больнице.