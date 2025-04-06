Вашингтон, 6 апреля, 2025, 19:10 — ИА Регнум. США не будут откладывать введение в действие пошлин, несмотря на намерение ряда стран провести переговоры по этой теме. Об этом 6 апреля заявил министр торговли США Говард Латник.

Егор Алеев/ТАСС

«Нет никакой отсрочки. Определенно они с нами на дни и недели, это очевидно», — ответил он телеканалу CBS на вопрос о том, рассматривают ли США возможность отложить введение пошлин в действие.

Латник добавил, что президенту США Дональду Трампу нужно перезагрузить мировую торговлю. По его словам, у всех стран торговый профицит, а у США — торговый дефицит.

Как ранее передавало ИА Регнум, директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что более 50 стран обратились к администрации Трампа с просьбой смягчить или отменить пошлины на товары.

Трамп 2 апреля обнародовал список стран, с которых будут взиматься взаимные тарифы. Наиболее высокие пошлины будут действовать в отношении Камбоджи (49%), Вьетнама (46%), Таиланда (36%), Китая (34%), Китайского Тайбэя — Тайваня (32%) и других государств. С Евросоюза США будут взимать 20%.

Всего в список попали 185 стран, в том числе Украина. Взаимные тарифы вступят в силу 9 апреля. России и Белоруссии в этом перечне нет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 апреля заявил, что объявленные Трампом пошлины не распространили на Россию потому, что страна практически не участвует в торговле с США.

Эксперт по экономике Михаил Беляев в разговоре с ИА Регнум заявил, что введенные Трампом пошлины выгодны для России. Многие страны, в том числе европейские, из-за этого будут меньше продавать своих товаров в США и не смогут обойтись без российского рынка.