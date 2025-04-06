Будапешт, 6 апреля, 2025, 19:21 — ИА Регнум. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал главу МИД Эстонии Маргуса Цахкну фанатиком, который стремится продлить конфликт на Украине.

Darko Vojinovic/AP/TASS Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

5 апреля Цахкна заявил, что если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокирует продление антироссийских санкций, то Евросоюзу придется вернуть России ее замороженные активы. Он также призвал европейские страны лишить Венгрию права голоса в ЕС.

«Читаю заявление министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны по поводу Венгрии. Дело том, что он один из самых фанатичных и самых ослепленных провоенных политиков в Европе, желающий любой ценой продлить <конфликт> на Украине», — написал Сийярто.

Он также обвинил эстонского министра в пренебрежении к опасностям, к которым может привести конфликт.

Как передавало ИА Регнум, немецкая газета Berliner Zeitung ранее 6 апреля отметила, что Евросоюз и лидеры ряда стран ЕС всячески стараются помешать мирным переговорам по Украине. Издание отметило нелогичность этой позиции, так как Европа таким образом наносит сама себе ущерб, а также подрывает собственную безопасность.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 6 апреля отметила, что европейские страны уже спровоцировали две мировые войны и теперь снова подводят мировое сообщество к краю пропасти. Политик также указала на игнорирование странами Запада всех инициатив, направленных на урегулирование конфликта на Украине.

При этом Венгрия выступает за скорейшее урегулирование украинского кризиса. Премьер-министр республики Виктор Орбан рассказал, что в марте Будапешт заблокировал выделение Евросоюзом €20 млрд на военную помощь киевскому режиму, так как не хочет затягивания конфликта.