Тегеран, 6 апреля, 2025, 18:52 — ИА Регнум. Ирану нужно разработать ядерное оружие, чтобы добиться возможности равного диалога с Западом. Об этом 6 апреля заявил член меджлиса (парламента) республики Мохаммад Касим Османи.

Сергей Мамонтов/РИА Новости

Он подчеркнул, что стране нужно стремиться избегать военного конфликта, но страна сталкивается с крайностями высокомерия со стороны Запада. По мнению политика, единственный путь для Ирана в сложившихся условиях — быстро и неуклонно разрабатывать ядерное оружие.

«Несмотря на все издержки, которые пришлось понести стране, ядерные знания должны быть полезны везде, особенно в сфере безопасности, где сегодня эти знания должны вывести нас на равные условия для переговоров», — процитировал депутата телеканал SNN.

Как передавало ИА Регнум, 30 марта президент США Дональд Трамп предупредил Иран о масштабных бомбардировках, если Тегеран откажется выполнять договорённости по ядерной программе. При этом он отметил, что стороны поддерживают контакт.

5 апреля иранский президент Масуд Пезешкиан подчеркнул, что его страна готова к конструктивным переговорам с США на равных, но не потерпит давления. Он также обратился к гражданам с призывом к единству и служению родине.

6 апреля глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что нет смысла вести прямые переговоры с США, так как американская сторона постоянно угрожает применением силы. Он также обвинил в Вашингтон в противоречивых заявлениях.

Также 6 апреля агентство Reuters сообщило, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи привел армию республики в состояние повышенной боеготовности. Иран также предупредил ряд стран, что любая помощь ожидаемых атак со стороны США будет расценена как враждебный акт и приведет к серьезным последствиям.