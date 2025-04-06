Москва, 6 апреля, 2025, 18:39 — ИА Регнум. В Москве двух детей госпитализировали после химических опытов с огнетушителем. Об этом 6 апреля сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник.

Александр Кряжев/РИА Новости

«Мальчик играл с огнетушителем, в результате чего произошел взрыв», — рассказал источник.

Отмечается, что инцидент произошел в пятиэтажном доме 4 апреля, затем восьмиклассника и его младшую сестру доставили в больницу. Жизни школьника ничего не угрожает, однако у девочки подозревают острую нейросенсорную тугоухость.

Как передавало ИА Регнум, 2 апреля девять детей пострадали от взрыва петарды в школе подмосковной Истры. 11-летнюю девочку госпитализировали с отравлением токсичными газами, еще восьмерых детей осмотрели медработники.

21 марта восьмилетнюю девочку госпитализировали с травмой головы после того, как с крыши пятиэтажного дома на нее упала глыба льда в Барнауле. Следствие возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.