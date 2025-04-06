Ростов-на-Дону, 6 апреля, 2025, 18:32 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Спартак» одержал победу над «Ростовом» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:0.

Сергей Пивоваров/РИА Новости

На четвертой добавленной к первому тайму минуте «Ростов» остался в меньшинстве после удаления полузащитника Алексея Сутормина, который получил прямую красную карточку за опасный подкат.

Во втором тайме футболисты «Спартака» забили три гола. Отличились полузащитники Наиль Умяров на 65-й минуте, Кристофер Мартинс — на 68-й и Эсекьель Барко — на 88-й.

На сегодняшний день «Спартак» идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 47 очков после 23 матчей. «Ростов» с 33 очками занимает седьмую позицию.

Как передавало ИА Регнум, 6 апреля махачкалинское «Динамо» одержало победу над подмосковными «Химками» в матче 23-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1. В составе «Динамо» дубль оформил нападающий Гамид Агаларов.

5 апреля «Краснодар» одержал победу над тольяттинским «Акроном» в матче 23-го тура РПЛ со счётом 1:0 и оторвался от идущего на втором месте «Зенита» на пять очков.