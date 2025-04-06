Москва, 6 апреля, 2025, 18:39 — ИА Регнум. Снегопад, обрушившийся на Москву, закончится во вторник, 8 апреля, а низкая температура сохранится до конца недели. Об этом в воскресенье, 6 апреля, заявил синоптик, эксперт прогностического центра «Метео» Александр Ильин в разговоре с ИА Регнум.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

6 апреля в Москве резко похолодало, и на столицу обрушился мощный снегопад. За короткое время в городе местами выросли сугробы.

По словам синоптика, такая холодная погода продержится в течение длительного периода, а вот снегопад — только в течение нескольких дней. Специалист уточнил, что во вторник, 8 апреля, снег ещё будет идти, но в течение оставшейся недели осадков не ожидается.

«Холод продлится где-то неделю. Вот этот период похолодания будет неделю, когда ночные температуры будут снижаться до –7 °С. Днем температура будет недалеко подниматься выше 0 °С. Около +3 °С, и это очень много для московского региона. Южнее — уже теплее, +5…+6 °С в дневные часы», — рассказал Ильин.

Собеседник агентства объяснил происхождение снега в Москве тем, что тёплый и влажный балканский циклон встретился с арктическим над центром Русской равнины. Арктическая воздушная масса с очень холодным воздухом опустилась, что и привело к снегопадам в центральной части России, добавил синоптик.

«Незначительное потепление на пару градусов, возможно, в четверг. То есть до +3…+5 °С. А уже с 12 апреля температура поползет вверх и преодолеет отметку в 10 °С тепла. И дальше будет подниматься. В период с 16 по 19 апреля температура может подняться и до +15…+20 °С. Снег пролежит неделю где-то, а потом, когда температура поднимется, всё активно начнёт таять. То есть ещё день-два на то, чтобы ему растаять», — заявил Ильин.

Как передавало ИА Регнум, 6 апреля Гидрометцентр России сообщил о неустойчивой погоде 6 и 7 апреля в регионах Центрального федерального округа. Отмечается, что под влиянием волнового циклона в большей части регионов выпадет мокрый снег.

Кроме того, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец добавил, что в ночь на 6 апреля в Московской области выпало до 15 мм осадков, а в Москве — 3 мм. По его словам, снегопады движутся в направлении с запада на восток и наблюдаются в Смоленской, Калужской, Московской, Владимирской и Нижегородской областях.