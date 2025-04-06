Вашингтон, 6 апреля, 2025, 18:19 — ИА Регнум. Свыше 50 стран обратились к администрации президента США Дональда Трампа с просьбой смягчить или отменить импортные пошлины на товары. Об этом 6 апреля заявил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт.

ALLISON DINNER/EPA/ТАСС

«Я получил вчера отчет от представителя США на торговых переговорах о том, что более 50 стран обратились к президенту, чтобы начать переговоры. Они это делают потому, что понимают, что в их отношении ввели много пошлин», — рассказал он в беседе с телеканалом ABC News.

По его словам, Вашингтон также решил не вводить торговые пошлины против Москвы, потому что эта тема будет мешать вести переговоры по мирному урегулированию украинского конфликта.

Как передавало ИА Регнум, 2 апреля Белый дом опубликовал список стран, на товары которых будут распространяться с 9 апреля импортные тарифы. Наиболее высокие пошлины действуют в отношении Камбоджи (49%), Вьетнама (46%), Таиланда (36%), Китая (34%), Китайского Тайбэя — Тайваня (32%) и многих других государств. В торговле со странами — участницами Евросоюза будут действовать 20%-ные пошлины.

В общей сложности в списке находятся 185 стран, в том числе Украина. России и Белоруссии в этом перечне нет.

Комментируя тарифы Белого дома, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ограничения не коснулись России потому, что страна практически не участвует в торговле с США. Он также отметил, что мировая экономика весьма эмоционально реагирует на эти решения.