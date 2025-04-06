Чита, 6 апреля, 2025, 18:04 — ИА Регнум. Сотрудники МЧС тушат 36 природных пожаров в Забайкалье. Об этом заявили 6 апреля в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Виталий Аньков/РИА Новости

«По состоянию на 20:00 (14:00 мск) воскресенья в Забайкалье тушат 36 природных пожаров, угрозы населенным пунктам нет», — сообщили в ведомстве в беседе с «РИА Новости».

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Отмечается, что с конца марта в регионе действует режим повышенной готовности в связи с сезонными лесными пожарами. Кроме того, режим чрезвычайной ситуации действует в лесах Тунгокоченского, Читинского и Чернышевского районов.

Как передавало ИА Регнум, в начале апреля в деревне Калиновке под Красноярском загорелись три жилых дома и три надворные постройки. В МЧС отметили, что пожары были вызваны палом прошлогодней травы и ураганным ветром. Данных о пострадавших не поступало, а возгорание в деревне Калиновка локализовали на площади 1 тыс. кв. м.

4 апреля в поселке Ранцево Тверской области огонь охватил 10 строений, три из которых оказались жилыми, и начал быстро распространяться из-за сильных порывов ветра. Сотрудники МЧС привлекли для тушения вертолет.